Libere 1 Berlino: Da Costa e Porsche al comando, Guenther quarto con Maserati

Sul cemento che nel 2020 lo ha visto costruire pezzo per pezzo il suo titolo iridato nella "bolla" di Tempelhof, Antonio Félix Da Costa ha "acceso" il weekend tedesco del Mondiale con il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Al volante della Gen3 del team ufficiale Porsche, l'esperto pilota Da Costa (uno dei "centenari" della Formula E, nel senso di gare disputate!) ha chiuso davanti a tutti con il tempo di un minuto, due secondi e 289 millesimi. Secondo tempo a sorpresa, con un ritardo di soli 128 millesimi, per un altro pilota di idioma portoghese: si tratta di Sergio Sette Camara (ERT Formula E Team), bravo a precedere per sessanta millesimi Stoffel Vandoorne (DS Penske). Quarto tempo per il portacolori tedesco di Maserati MSG Racing Maximilian Guenther, staccato di 222 millesimi dalla vetta. Sono addirittura due le Tipo Folgore italomonegasche nella top five: confermando lo step di crescita segnalato nella recente tappa di Montecarlo, il rookie indiano Jehan Daruvala ha staccato la quarta prestazione (+0.240), mettendosi alle spalle Nick Cassidy (TCS Jaguar), vale a dire il primo inseguitore di Pascal Wehrlein all'ingresso del weekend del nono e del decimo round del Mondiale. Avio che più in salita di così non avrebbe potuto essere per il leader del Mondiale con 102 punti contro i 95 del già citato Cassidy. Wehrlein si è fermato immediatamente lungo la pista ad inizio sessione a causa di un problema tecnico alla Gen3 by Porsche numero novantaquattro, provocando l'interruzione delle prove con la bandiera rossa. Nessun tempo cronometrato per Pascal. che ha sigillato suo malgrado in coda al gruppo una classifica aperta dal suo compagno di squadra Da Costa.