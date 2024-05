Libere MotoGP Francia, Martin: "Ottimista, il passo c'è". Acosta: "Moto migliorata"

gp francia

Il leader del mondiale ammette: "Ho adattato la moto a quella di Bagnaia, sono rimasto sorpreso"

© ansa 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il venerdì di libere di MotoGP in Francia si chiude con Jorge Martin davanti a tutti, con l'iridato Bagnaia che insegue insieme e Pedro Acosta. Il leader del mondiale, alla guida della Ducati del team Prima Pramac, ha sottolineato però che il risultato non è venuto fuori facilmente a Le Mans: "Non è facile, oggi mi sono trovato bene di mattina perché la pista mi piace e poi nel pomeriggio ho avuto problemi. Ho adattato la moto a quella di Bagnaia e Marquez, ho fatto un passo avanti e non me lo aspettavo".

Martin ha quindi svelato: "Dopo il prime time attack sono migliorato grazie a Vinales facendo il record. Sono ottimista, il passo è veloce e oggi ho fatto bene. Stiamo facendo tempi pazzeschi, sono contento, ma tutte le Ducati sono molto in forma e dobbiamo lavorare al meglio"

ACOSTA: "MOTO MIGLIORATA"

Terzo tempo del venerdì per la KTM del team GasGas di Pedro Acosta, rookie che sta sorprendendo tutti: "Sono felice di questo venerdì, è sempre difficile fare la FP1 ma qui abbiamo sempre guidato bene. Ho lavorato sul passo gara per capire come gestire le gomme, qua non è facile. Sono contento perché abbiamo portato elettronica nuova provata a Jerez ed è andata bene. Nei test ho cercato di capire come portare potenza senza distruggere la gomma, abbiamo migliorato tanto per essere più dolci nell'apertura del gas. Lavoreremo in serata per capire cosa fare domani tra Sprint e gara, ci sarà confronto con gli altri KTM e GasGas sui dati".