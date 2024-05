Ezpeleta: "Con nuove regole MotoGP più sicura, spettacolare e sostenibile"

LA CONFERENZA

Il ceo di Dorna: "Bmw? Diversi costruttori hanno manifestato interesse a far parte del Mondiale in futuro"

© ansa 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Cilindrata ridotta da 1000 a 850 cc, sei motori a disposizione di ciascun pilota invece di sette, capacità del serbatoio da 22 a 20 litri nella gara della domenica e da 12 a 11 nella Sprint del sabato, controlli piu' stringenti sull'aerodinamica, divieto di tutti i dispositivi ride-height e holeshot. Quindi messa al bando degli abbassatori e dei device sviluppati negli ultimi anni, soprattutto da Ducati e dalle case europee per assistere i piloti, specie nelle fasi di partenza. Sono le più importanti novità che la MotoGP introdurrà dal 2027 e che i vertici del motociclismo mondiale hanno esposto in una conferenza stampa tenutasi a Le Mans, dove si corre nel fine settimana. Lo scopo, ha spiegato il ceo di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, è quello di rendere la classe regina "più sicura, spettacolare e sostenibile".

Quanto alle voci su una trattativa in corso per un prossimo ingresso di Bmw nel Motomondiale Ezpeleta non ha confermato né smentito, spiegando però che "diversi costruttori hanno manifestato interesse a far parte del mondiale in futuro" anche se "ovviamente tutti aspettavano di conoscere il nuovo regolamento tecnico per decidere il da farsi".