Prequalifica formato mondiale: Martin precede Bagnaia. Fuori Bastianini e Marquez

PREQUALIFICA

Il leader del Mondiale naturale favorito alla pole position del quinto appuntamento iridato

© ansa 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Due turni di prove, due volte davanti a tutti: Jorge Martin imbattuto al termine della prima giornata di prove del GP di Francia. Dopo aver primeggiato nelle prove libere del mattino, il leader del Mondiale ha fatto il bis nell'importatissimo turno di prequalifica: un minuto, 30 secondi e 388 millesimi per lo spagnolo targato Prima Pramac che ha preceduto di 145 millesimi Francesco Bagnaia e di 187 Pedro Acosta con la GasGas Tech3. Maverick Vinales (+0.269) e Fabio di Giannantonio (+0.295) hanno completato la top five. Accedono direttamente al Q2 (la fase calda delle qualifiche del sabato) anche Jack Miller con la KTM ufficiale, Aleix Espargarò (Aprilia Racing), Franco Morbidelli con la seconda Desmosedici by Pramac, il vincitore del GP di Francia del 2023 Marco Bezzecchi e l'idolo di casa Fabio Quartararo che trova il guizzo a lungo atteso proprio tra le curve amiche del layout "Bugatti" di Le Mans. Fuori invece Enea Bastianini (undicesimo), scivolato a terra nel momento-clou della prequalifica di un GP nel quale si gioca una parte delle sue chances di rimanere nel team ufficiale Ducati e Marc Marquez (lui pure vittima di una caduta), tredicesimo alle spalle di Raul Fernandez con la Aprilia clienti di Trackhouse Racing.

Oltre che per Bastianini e per il "Cannibale" Marquez, la pista a Le Mans è tutta in salita anche per Alex Rins (quattordicesimo con la seconda M1 Monster) e per Brad Binder, insolitamente ultimo del poker di piloti KTM/GasGas, preceduto dalla RC16 "rossa" di Augusto Fernadnez: diretta conseguenza degli intoppi provocati da due cadute in altrettanti turni per il sudafricano. Non ripete il buon inizio di weekend Alex Marquez, solo diciannovesimo al capolinea di una prequalifica - purtroppo per loro è la normalità - ancora una volta amara per i piloti Honda. Joan Mir precede in classifica il minor dei fratelli Marquez, alle spalle dei quali sono incolonnati (a chiudere la classifica) l'altro beniamino local Johann Zarco, il nostro Luca Marini e il giapponese Takaaki Nakagami.