LBA, un milione di tifosi al palazzetto. Mai così tanti dal 91/92

NUMERI IN CRESCITA

Superata quota 4mila tifosi di media per ogni partita della regular season, trend in crescita di quasi il 10% rispetto a un anno fa

© IPA La Serie A UnipolSai 2023-24 ha chiuso la regular season totalizzando 986.173 spettatori superando quota 4 mila di media (4.109), in aumento del 9.2% rispetto alla scorsa stagione.

Il dato complessivo di affluenza è il risultato di un girone di andata che ha raggiunto una media di 3.968 spettatori e un girone di ritorno che ha toccato quota 4.239.

Si tratta del dato di affluenza più alto dal 1991/92 quando aveva raggiunto la media di 4.236.

È DELL’EA7 EMPORIO ARMANI MILANO LA MAGGIOR AFFLUENZA CON 9.014 SPETTATORI A PARTITA

È ancora l’EA7 Emporio Armani Milano a guidare la classifica per affluenza con 9.014 spettatori di media, seguita dalla Virtus Segafredo Bologna con 6.705.

Al terzo posto la Carpegna Prosciutto Pesaro con 5.598 spettatori.

A seguire 3 club oltre quota 4 mila: Openjobmetis Varese con 4.621, Germani Brescia con 4.459 e NutriBullet Treviso Basket con 4.076.

La percentuale di riempimento della Umana Reyer Venezia resta la più alta toccando il 96%, con Trento che si attesta seconda con il 91% e Varese terza con il 90%.



TUTTE DI MILANO LE 5 GARE CON MAGGIOR PUBBLICO

Nella Top Five delle gare con maggior affluenza primeggia l’EA7 Emporio Armani Milano. Sono tutte sue le cinque gare con più pubblico: in testa alla classifica il big match del 10 dicembre con la Virtus Segafredo Bologna (11a giornata) che ha registrato un totale di 11.976 spettatori.

Segue la sfida con l’Estra Pistoia del 26 novembre (9a giornata) con 10.215 spettatori.

Al terzo posto il derby tra Milano e Brescia del 28 aprile (29a giornata) con 10.146 spettatori.

Chiudono la classifica la sfida contro l’Openjobmetis Varese del 3 marzo (21a giornata) con 9.961 spettatori e quella con la Generazione Vincente Napoli Basket del 24 marzo (24a giornata) con 9.915 spettatori.

© IPA

I BIG MATCH MILANO - BOLOGNA SONO LE 2 GARE CON MAGGIOR INCASSO

L’incasso totale della regular season è stato di 13.270.087 €.

La gara che ha fatto segnalare il maggior incasso di tutta la regular season è stata quella tra Virtus Segafredo Bologna e EA7 Emporio Armani Milano del 10 marzo (22a giornata) con 271.652 €. Al secondo posto la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna del 10 dicembre (11ª giornata) con 204.420,00 €.

Seguono altre due gare interne della Virtus Segafredo Bologna: contro la Carpegna Prosciutto Pesaro del 30 dicembre (14a giornata) con 186.583,00 € e con l’Estra Pistoia del 1° aprile (25ª giornata) con un incasso di 159.548,00 €.

Chiude la sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia del 28 aprile (29a giornata) con 158.308,00 €.