Tennis, Internazionali d'Italia: Sonego eliminato, Nardi al secondo turno

internazionali d'italia

Sonego eliminato al primo turno degli Internazionali d'Italia, passa invece Nardi che supera Altmaier

© Getty Images Lorenzo Sonego si arrende dopo due ore e mezza di partita a Dusan Lajovic al primo turno degli Internazionali di Tennis di Roma, con un 6-3 6-7 6-3. Nonostante uno spirito combattivo e la voglia di portare il match al terzo set a notte fonda, l'azzurro si è dimostrato inferiore al serbo sin da subito col primo set condotto dall'avversario senza troppe difficoltà. Sonego ha approfittato di uno dei rari momenti di difficoltà di Lajovic nel sesto game del secondo set per arrivare al set decisivo ma la chiave di volta, al settimo game, ha sorriso al serbo che poi ha chiuso 6-3

Bene invece Luca Nardi, che nella notte romana si qualifica per il secondo turno con un doppio 6-4 battendo il tedesco Altmaier, numero 78 del mondo. L'azzurro è riuscito a essere decisivo soprattutto con la percentuale di punti vinti col servizio, non patendo neppure il cambio di campo poco prima delle 23. Nel primo set ottimo avvio di Nardi che, dopo aver perso il break subito guadagnato, nel nono game piazza il lungolinea giusto per mettersi in discesa e chiudere 6-4. Secondo set più combattuto ma sul 4-4 il classe 2003 ha dato lo strappo decisivo per la vittoria: ora attende uno dei favoriti, il danese Holger Rune.