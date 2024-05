Roma, adesso per la Champions si fa davvero dura

L'ANALISI

I giallorossi dovranno battere l'Atalanta nello scontro diretto di domenica sera a Bergamo per difendere il quinto posto: De Rossi si aggrappa a Dybala

Roma, impresa solo sfiorata: niente finale di Europa League





















































1 di 28 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Vanno bene i complimenti, va bene la testa altissima, ma adesso la Roma rischia davvero grosso. Perché le possibilità che sfugga di mano anche la prossima Champions League sono concrete. Tanto che dopo essersi visti estromessi dalla finale di Europa League, adesso De Rossi e compagni si ritrovano con l'obbligo di chiudere davanti all'Atalanta in campionato, mentre alla Dea andrebbe bene anche piazzarsi fuori dalle prime cinque, perché battendo il Bayer Leverkusen nella finale di Dublino, otterrebbe comunque un posto nella massima competizione continentale per club.

Vedi anche Europa League Europa League: Bayer Leverkusen-Roma 2-2, giallorossi eliminati in semifinale In classifica, i bergamaschi hanno gli stessi punti, 60, della Roma, ma con una partita in meno. Quella che si giocherà al Gewiss Stadium contro la Fiorentina, quando le altre squadre saranno già in vacanza. Un motivo in più per essere costretti a vincere domenica sera in casa della squadra di Gasperini e non doversi ritrovare a fine stagione a tifare davanti alla tv. Dunque, tutto in una notte.

Vedi anche Europa League Roma, De Rossi: "Gara eroica. Complimenti a loro, sono stati più forti" Le notizie positive per DDR sono che la squadra sta attraversando un buon momento di forma, come confermato in Germania. Pur contro un avversario che li ha messi in grossa difficoltà, i giallorossi sono stati a un passo dall'impresa, magari anche con un po' di fortuna, che però è mancata nel momento clou del match. Per questo si va a Bergamo con la consapevolezza di potersela giocare alla pari, pur se di fronte ci sarà un avversario carico a mille. Ma forse anche con la testa all'imminente finale di Coppa Italia.

E poi De rossi avrà un Dybala in più. L'argentino dovrebbe recuperare visto che è stato risparmiato contro il Bayer. Sarà lui a dover guidare la Roma nella partita più importante della stagione.