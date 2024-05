La pista Sesko si scalda: gli agenti sono a Milano E De Katelaere saluta: ok al riscatto

MILAN

La punta del Lipsia obiettivo concreto: qualcosa si muove. Il belga verrà acquistato definitivamente dall'Atalanta

© Getty Images Benjamin Sesko-Milan, qualcosa si muove. Nella giornata di giovedì l'agenzia della punta slovena ha fatto tappa a Milano dove dovrebbe trascorrere anche il prossimo weekend. Nessun viaggio segreto: gli stessi agenti hanno postato una foto sui social per testimoniare la loro presenza nel capoluogo meneghino. Difficilmente non si vedranno anche in Via Aldo Rossi, lì dove da tempo è partita la caccia a un attaccante. Così come per Zirkzee, serviranno milioni e milioni. Una mano la darà De Ketelaere, visto che l'Atalanta ha ufficialmente annunciato il suo riscatto.

I rossoneri incasseranno almeno 23 milioni di euro dalla cessione definitiva del belga (previsti pure 4 mln di bonus e un 10% sulla futura rivendita), tutti denari che Moncada rinvestirà per il nuovo bomber. Certamente ne andranno aggiunti anche altri, visto che Sesko, promettente 20enne, viene valutato dal Lipsia (contratto fino al 2026) la bellezza di 65 milioni di euro. Tanti, forse troppi, ma necessari per dare linfa all'attacco, pronto ad accogliere una nuova prima punta. Per il presente e per il futuro. Probabilmente ne andrà aggiunta anche un'altra da sommare a Jovic, il qui rinnovo è assai probabile. Le spese in cantiere sono tante, occhio quindi a una possibile cessione. I 'sospettati' sono ovviamente i big: da Maignan a Theo Hernandez, passando per Rafa Leao, sempre sul taccuino del Psg.