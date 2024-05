Milan, scelte drastiche di Pioli per il Cagliari: fuori Leao e Theo per scelta tecnica

MILAN

Il tecnico rossonero manderà in panchina anche Calabria e Tomori, schierando un 4-3-3

Stefano Pioli è pronto a fare scelte drastiche nell'undici titolare per il match di sabato sera contro il Cagliari. Il tecnico del Milan, secondo Sky Sport, ha infatti deciso di tenere fuori quattro big: Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Leao. Nessun acciacco: anche se in conferenza ha parlato di qualcuno con "meno energie" si tratterà sostanzialmente di scelte tecniche. Si passerà dunque al 4-3-3, con l'aggiunta di Musah in mezzo al campo.

La sfida contro i sardi dovrebbe essere la terzultima per il tecnico parmigiano sulla panchina rossonera e, con il secondo posto ormai quasi blindato nonostante il cammino accidentato delle ultime giornate, in campo ci sarà una piccola rivoluzione.

Tra i pali ancora Sportiello, in difesa gli unici confermati saranno Gabbia e Florenzi, col reparto che sarà completato da Kalulu e Thiaw. In mezzo al campo, come detto, verrà inserito Musah al fianco di Reijnders e Bennacer, mentre davanti verrà schierato il tridente con Pulisic e Chukwueze ai lati di Giroud.

