Il Leverkusen non perde mai: 49 gare senza sconfitte, è record europeo

RECORD EUROPEO

Con il pareggio in extremis contro la Roma, i tedeschi continuano la loro incredibile striscia

© Getty Images Con il pareggio al 97' contro la Roma, il Bayer Leverkusen ha fatto la storia. I campioni di Germania, infatti, hanno stabilito il nuovo record europeo di 49 partite senza sconfitte, superando il Benfica di Eusebio che per 15 mesi tra il 1964 e il 1965 sono arrivati a 48 gare di imbattibilità. L'ultima sconfitta della squadra di Xabi Alonso risale all'ultima giornata della scorsa Bundesliga, 0-3 contro il Bochum. Quello di Stanisic è anche il 12° gol realizzato in stagione dopo il 90°.

"Finirà prima o poi - ha ammesso Granit Xhaka a TNT Sports a fine partita -. Spero che non accada nelle prossime partite, ma questo è il calcio". Augurio ovviamente non condiviso dall'Atalanta e dai suoi tifosi che contenderanno l'Europa League proprio al Bayer, ancora in corsa anche in Coppa di Germania dopo aver dominato la Bundesliga e detronizzato il Bayern Monaco.

LA TOP 10 DELLE STRISCE DI IMBATTIBILITÀ

49 – Bayer Leverkusen (2023–)

48 – Benfica (1963–1965)

45 – Dinamo Zagabria (2014–2015)

45 – Rijeka (2016–2017)

44 – Rangers (1992–1993)

43 – Juventus (2011–2012)

42 – Milan (1991–1992)

42 – Ajax (1995–1996)

41 – The New Saints (2023–2024)

40 – Fiorentina (1955–1956)

