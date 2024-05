Giro d'Italia, Pogacar esagerato: battuto Ganna nella crono di Perugia

CICLISMO

La maglia rosa ha preceduto di 18 secondi il campione tricolore aumentando così il vantaggio in classifica generale

© Getty Images Tadej Pogacar non lascia nulla. Il fuoriclasse sloveno ha festeggiato il 93º anniversario della maglia rosa con la vittoria della sesta tappa. Il portacolori dell’UAE Team Emirates ha scalzato Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) dalla vetta completando i 40 chilometri della crono da Foligno a Perugia in programma in 51’44” e distanziando tutti in classifica.

Vedi anche ciclismo Niente Passo dello Stelvio per il Giro d'Italia: troppo elevato il pericolo di valanghe

Il 25enne di Komenda ha sbaragliato la concorrenza con una prova in grande crescita sfoderando il meglio nell’ultima parte in salita e andando così a superare il campione italiano a cronometro che era transitato per primo negli altri intermedi.

Il vero sconfitto di tappa è Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) che ha pagato due minuti dall’avversario e ha perso la seconda piazza in graduatoria a favore del colombiano Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe). In chiave tricolore sesto posto per Antonio Tiberi (Bahrein-Victorius) che risale così all’ottavo posto in classifica generale davanti a Filippo Zana (Team Jayco-AlUla) e Lorenzo Fortunato (Astana Qazqastan Team).