Mondiali Russia 2018, i convocati del Portogallo: c'è André Silva, out Cancelo

17 maggio 2018

Cristiano Ronaldo e i suoi 22 fratelli. Il ct Fernando Santos ha diramato la lista dei 23 convocati del Portogallo, campione d'Europa in carica, per i Mondiali in Russia. Non c'è l'eroe di Parigi, Eder, ma soprattutto non c'è Joao Cancelo, il terzino dell'Inter reduce da una buona stagione. Della nostra Serie A ci saranno invece André Silva (Milan), che ha sempre ben figurato in nazionale, e Mario Rui (Napoli). Convocato anche Joao Mario.