Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mondiali 2018, Crozia-Inghilterra 2-1: le foto del match La Croazia è la seconda finalista del Mondiale in Russia 2018. Gli uomini di Dalic hanno battuto 2-1 in rimonta l'Inghilterra dopo essere andati sotto al 5' per una punizione di Trippier. La reazione arriva nella ripresa con il pareggio di Perisic al 68', poi l'interista colpisce un palo clamoroso. Ai supplementari il diagonale vincente di Mandzukic al 106' che manda i balcanici in finale per la prima volta nella loro storia. >