Il meglio dell'Extreme XL Lagares

30 maggio 2018

Inizio con sorpresa per la World Enduro Super Series, il nuovo campionato che raccoglie il meglio dell’Enduro. Nel primo appuntamento stagionale, l’Extreme XL Lagares in Portogallo, ha vinto Billy Bolt, capace di avere la meglio su un gruppo di 252 rider provenienti da oltre 20 nazioni, per conquistare il suo primo successo importante in una gara di Enduro. Per rivivere tutto il meglio dell'evento, ecco gli highlights.

Scopri di più su Redbull.com