L'Italia sfiora l'impresa nella Coppa del Mondo MTB 2018 in Val di Sole

23/07/2018

Nel XCO maschile in Val Di Sole il pubblico è andato in delirio fin dalla prima tornata, con l'italiano Luca Braidot che ha preso il comando nelle fasi iniziali ed è rimasto con il fiato sospeso fino alla volata finale che ha consegnato la vittoria al campione del mondo Nino Schurter davanti al campione d'Italia Gerhard Kerschbaumer, che ha ceduto 6" nella discesa finale al fuoriclasse svizzero (sempre al comando della classifica generale di Coppa del Mondo). Terzo posto per l'olandese Mathieu Van der Poel. Nella top ten di giornata anche il promettente Gioele Bertolini, nono.

