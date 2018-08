Mondiali 2018: Nigeria-Argentina 1-2, Messi vola agli ottavi con la Francia

26/06/2018 di ANDREA GHISLANDI

LA PARTITA

L'Argentina vede il baratro, barcolla ma non crolla e alla fine evita un flop che sarebbe stato clamoroso. Nella serata in cui finalmente Messi si sblocca, l'eroe che fa gioire un popolo intero e quello che meno ti aspetti: Marcos Rojo, di ruolo difensore (e nemmeno troppo bravo) trova il tiro della vita con il destro che non è sul piede quando Sampaoli aveva praticamente già in mano i biglietti per tornare a Buenos Aires. Evidentemente il verde delle Super Aquile galvanizza il giocatore del Manchester United, che già 4 anni fa in Brasile mise il suo sigillo nel 3-2 della fase a gironi. Quello di stasera, però, è un gol che non ha prezzo perché consente a un Seleccìon comunque in grande difficoltà fisica e di gioco di andare alla fase a eliminazione diretta. Risultato a parte, la squadra di Sampaoli è ancora convalescente e l'ottavo di finale contro la Francia appare proibitivo. A San Pietroburgo si è vista una buona Argentina nel primo tempo, ma il classico gigante dai piedi di argilla. Alle prime difficoltà (vedere alla voce rigore generoso concesso da Cakir), Mascherano e compagni sono andati in grande difficoltà e sono tornate ansie e paure delle prime due giornate. Stasera, però, la Dea Bendata non voltato le spalle a Messi e ha condannato una Nigeria che con un po' più di precisione avrebbe meritato di più. Per il bene del calcio e del Mondiale, però, sarebbe stato un sacrilegio non vedere Messi almeno per un'altra partita.



Sampaoli lascia da parte le astrusità delle prime due partite e mette in campo una squadra che ha almeno un senso: un 4-4-2 con Armani in porta, Banega a dirigere il gioco il mezzo al campo, Mascherano schermo davanti alla difesa, il ripescaggio di Di Maria largo a sinistra e la coppia d'attacco Messi-Higuain. In sintesi un mix di classe ed esperienza per rimanere aggrappati al Mondiale. Tutti gli occhi sono su Leo, chiamato a prendersi sulla spalle la squadra e riscattare le disastrose prime due uscite contro Islanda e Croazia. Obi-Mikel e compagni capiscono sin da subito che il numero 10 è in serata di grazia e ci mette poco a lasciare (finalmente) il segno. La pennellata di Banega (Sampaoli, ma metterlo prima?) pesca la Pulce in velocità, lo stop di coscia e il modo in cui si porta avanti la palla pressato da Ekong è da manuale del calcio, come il diagonale di destro che non lascia scampo a Uzoho. Leo si sblocca e con lui la squadra e un Paese intero. Messi è il centro di gravità permanente, ma attorno a lui brillano anche Di Maria, imprendibile sulla fascia, e Banega bravissimo a dettare i tempi di gioco e a verticalizzare. Dopo un'occasione per Higuain lanciato da Messi (bravo e coraggioso Uzoho in uscita), l'asso del Barcellona va vicinissimo al raddoppio con una punizione che prende il palo dopo essere stata deviata leggermente dal numero 1 nigeriano. La difesa regge bene ai tentativi di Musa e Iheanacho e per Armani il primo tempo è praticamente da semplice comparsa.



La ripresa si apre con il regalino di Cakir ai nigeriani, visto che è davvero veniale la trattenuta di Mascherano su Balogun. Moses non sbaglia e la Seleccìon piomba nel baratro. I fantasmi tornano a galla, le energie vengono a mancare (Di Maria l'emblema) e la disperazione aumenta con il passare dei minuti. Sampaoli getta nella mischia uno dopo l'altro Pavon, Meza e Aguero alla caccia del gol-qualificazione. La Nigeria si chiude senza soffrire più di tanto e in contropiede sfiora il gol in almeno tre occasioni. Higuain è in serata no, Messi è triplicato ogni volta che prende palla e dalle fasce non arrivano cross precisi. E quando tutto sembra perduto, ecco il cross di Mercado (l'unico decente) per l'accorrente Rojo: Uzoho è battuto. L'Argentina è ancora viva, ma per far fuori la Francia ci vuole ben altro.