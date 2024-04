Da Scaroni arrivano i complimenti milanisti all'Inter: "Scudetto meritato"

MILAN

Il numero uno rossonero spegne le polemiche, ma ammette: "San Siro è stata una giornata pesante e difficile, ci piacerebbe qualche volta vincere mentre abbiamo perso troppe volte di fila"

Paolo Scaroni ha coperto la falla dei mancati complimenti all'Inter da parte del Milan. Lo ha fatto pubblicamente a un evento organizzato a San Siro da "Il Foglio". Dove non ha nascosto, però, una certa insoddisfazione per l'esito degli ultimi derby. "San Siro è stata una giornata pesante e difficile, contro l'Inter ci piacerebbe qualche volta vincere mentre abbiamo perso troppe volte di fila. Trovo che abbiano vinto meritatamente il campionato e mi complimento con loro, con i miei colleghi Marotta e Antonello", ha detto il presidente rossonero.

Vedi anche Calcio Il Milan sceglie la via del silenzio: niente congratulazioni social all'Inter per lo scudetto Intanto, però, c'è da chiudere una stagione priva di titoli, ma che potrebbe portare almeno il secondo posto in campionato. "La stagione non è ancora finita, ma direi che fino al momento è stata buona, non ottima, anche per colpa di tanti infortuni dei difensori. Pioli sarà il nostro allenatore fino alla fine della stagione e conto che ci farà vincere altre partite, poi alla fine della stagione insieme faremo delle valutazioni", ha aggiunto.

Sui problemi della Serie A: "La Serie A a 18 squadre avverrà in modo inevitabile perché non possiamo giocare così tanto, mette a rischio la salute dei nostri giocatori. Io credo che qualcosa dobbiamo fare, perché non possiamo stare a subire la concorrenza di Fifa e Uefa a chi ci fa giocare di più".

Scaroni poi ha replicato ad Adriano Galliani, ad del Monza, che definì 'rozzo' il tentativo di alcuni club di diminuire le squadre. "Andrò a lezioni di savoir-faire da Galliani. Non posso essere rozzo, me lo faro' spiegare da lui che l'ha fatto tante volte con successo in passato", la riposta di Scaroni.