Inter, Zhang: "Ho ringraziato Moratti, seconda stella merito anche suo"

PARLA ZHANG

Il presidente nerazzurro su Tik Tok rende merito all'ex presidente: "Senza i trofei che ha vinto lui prima, non avrei raggiunto quello che ho raggiunto oggi"

© Getty Images "Inizialmente non avevo intenzione di diventare presidente, ma poi alcune parole di Moratti mi hanno convinto. Oggi sono io a mettere la seconda stella, ma senza i trofei che ha vinto lui prima, non avrei raggiunto quello che ho raggiunto oggi". Intervenuto su un canale Tik Tok, dalla Cina il presidente dell'Inter Steven Zhang rende merito all'ex presidente nerazzurro per i suoi successi con il club. "Stamattina ho appena chiamato Moratti per ringraziarlo, forse senza di lui, noi tifosi cinesi non avremmo mai sentito parlare dell'Inter - ha detto ancora Zhang, come riportato da fcinter1908 - Da piccolo avevo sentito parlare dell'Inter, della Juventus e del Milan. Se non fosse stato per lui e per suo padre forse noi fan cinesi non avremmo avuto questo legame".

"Quando ero a scuola non sapevo come gestire un club, non sapevo nemmeno cosa fosse lo sport. Puoi percepire questa cultura solo attraverso gli occhi dei tifosi, dagli stadi, puoi sentire la cultura di questa terra, la cultura sportiva americana è diversa da quella europea. Qui è veramente una fede nel cuore di ogni persona". Sugli obiettivi per la prossima stagione: "Ogni stagione l'obiettivo è puntare al massimo, ogni trofeo ha il suo significato - ha detto Zhang - Molti tifosi dicono di abbandonare certe competizioni ma questo non è realistico, non si può rinunciare facilmente a nessun onore. Stabiliremo gli obiettivi a seconda delle circostanze specifiche. Tournée in Cina? Al momento, la direzione del lavoro è questa e siamo già organizzati con alcuni altri grandi club".