La grande festa si avvicina: interviene la Questura. Acerbi salta il Torino

Per il difensore stop muscolare: niente da fare con i granata. Inzaghi continua con i titolarissimi

In casa Inter la testa è alla festa scudetto che scatterà domenica pomeriggio alle ore 16: due bus con direzione Duomo per celebrare la seconda stella in mezzo alla propria gente. Prima però i nerazzurri sfideranno il Torino a San Siro (il via alle 12,30) con Inzaghi che non sembra affatto intenzionato a fare turnover. Sicuramente non ci sarà Acerbi, match-winner nel derby e fermato da un affaticamento muscolare. Al suo posto dovrebbe esserci Stefan De Vrij.

Con Dumfries squalificato, ecco che si scalda Darmian, tutto fare in casa nerazzurra. Per il resto tutto come da copione. Insomma, per dare spazio alle riserve c'è tempo: sulla carta i successivi impegni con Sassuolo e Frosinone sembrano quelli giusti per dare minutaggio al resto della rosa. Intanto tra il popolo interista sta aumentando l'attesa per i festeggiamenti di domenica, con la parata che scatterà da San Siro alle ore 16. Certo il passaggio davanti la sede in Viale della Liberazione, con approdo definitivo in Duomo. A proposito: oggi il prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, così come la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo, in alcune zone della città e per fasce orarie nella giornata di domenica.

Esattamente dalle 10 alle 18 nella zona di San Siro e dintorni; dalle 15 alle 21 nella zona Corso Sempione e Arco della Pace e dalle 16 alle 3 del 29 aprile nella zona Centro (piazza San Babila, piazza Duomo, piazza Cordusio, largo Cairoli). Lo scopo? Far sì che la festa si svolga senza alcun problema per l'ordine pubblico.

