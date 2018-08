Mondiali 2018: camera con vista per Messi ma...su un murales dedicato a Cr7

27/06/2018

Leo Messi a Kazan, dove giocherà gli ottavi di finale dei Mondiali con la Francia sabato sera, alloggerà in un bellissimo albergo 4 stelle: "Il Ramada" . Ma, piccolo particolare, decisamente non indifferente, la sua stanza avrà una camera con vista... su un mega murales che ritrae Cristiano Ronaldo.



La notizia fa sorridere, ma siamo sicuri che Messi, visto anche l'andamento altalenante della sua Nazionale, non decida di cambiare albergo o perlomeno stanza? Non sarebbe carino svegliarsi tutte le mattine, aprire le finestre e... trovare il tuo nemico numero 1, nonchè eterno rivale, davanti a te, a ricordarti ogni momento che lui è li per sfidarti, ma che soprattutto ha già segnato 3 gol più di te. Ironia della sorte, come riportanto i media russi, il murales che immortala Cristiano Ronaldo strizza anche l'occhilino. Un motivo in più per non aprire mai le finestre.