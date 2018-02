Sulle Ande in POV

14 febbraio 2018

Il Red Bull Los Andes vede i biker affrontare una pista durissima in Cile, nel “Nido de Cóndores”, tra fango, ostacoli, trappole di ogni genere e salite ai limiti dell'impossibile. Non vi fidate? Guardate questo POV “doppio” per farvi un'idea.

Scopri di più su Redbull.com