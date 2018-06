Mondiali 2018, Danimarca-Australia 1-1

21/06/2018

Finisce in parità (1-1) la sfida della Cosmos Arena di Samara tra Danimarca e Australia , valida per la seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali di Russia 2018. La Danimarca si porta così a quota 4 e si avvicina agli ottavi, ma l 'Australia (a quota 1) non è ancora tagliata fuori. Danesi in vantaggio dopo appena sette minuti con un gran gol di Eriksen , ma al 38' un rigore di Jedinak (assegnato dopo consultazione Var) ha decretato l'1-1.

LA PARTITA



La Danimarca prova subito a pungere con un paio di cross insidiosi: Delaney ci prova al 3' di testa ma non inquadra la porta. Il gol del vantaggio danese arriva al 7' con Eriksen, che sfrutta un assist di Jorgensen e fa secco Ryan con un tiro sotto la traversa. L’Australia prova allora a scuotersi, ma la retroguardia danese sembra poter fare buona guardia. E’ invece la Danimarca a sfiorare il raddoppio al 26’, quando Dalsgaard serve Jorgensen, che di testa manda di un soffio a lato. Il primo guizzo australiano arriva al 32’, con Leckie che imbecca Kruse, sul cui tiro è però bravo Kjaer a evitare guai.



L'episodio che cambia tutto arriva al 37': calcio d’angolo per l’Australia, Leckie ci prova di testa e Poulsen tocca con il braccio. L’arbitro lascia correre, poi viene richiamato dalla sala Var e concede il penalty ai "socceroos". Dal dischetto Jedinak, proprio come contro la Francia, non trema e firma l'1-1. I danesi cercano la reazione immediata e al 42’, da un cross basso, per poco Sainsbury non fa autogol, ma Ryan si salva e l’1-1 regge fino all’intervallo.



Nella ripresa la prima occasione capita al 7’ sui piedi di Sisto, che però di piatto conclude a lato. Due minuti dopo ecco l'Australia, con Leckie che va via sulla sinistra e crossa al centro, ma Larsen è bravo a liberare l’area. L’Australia cresce e si lascia preferire, ma è la Danimarca, al 27’, a rendersi insidiosa con un tiro a giro di Sisto: palla di poco a lato. Al 33’ riecco l’Australia con un colpo di testa di Leckie fuori misura. Nel finale ancora Australia, con Arzani e Leckie, ma Schmeichel non si lascia sorprendere. Finisce 1-1, con la Danimarca che non riesce a chiudere i conti qualificazione. Anche perché all’ultimo turno troverà la Francia. L’Australia, a quota 1, può sperare ancora.



IL TABELLINO



DANIMARCA-AUSTRALIA 1-1

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel 5.5; Dalsgaard 6, Kjaer 6, Christensen 6, Stryger Larsen 5.5; Delaney 5.5, Schöne 5.5; Poulsen 5.5 (13'st Braithwaite 5.5), Eriksen 6, Pione Sisto 6; N.Jorgensen 5.5 (23'st Cornelius 5). A disp.: Lossl, Ronnow, Krohn-Delhi, Vestergaard, Knudsen, Dolberg, M.Jorgensen, Fischer, Lerager, Kvist. All. Hareide 5.5.

Australia (4-2-3-1): Ryan 6; Risdon 5.5, Sainsbury 5, Milligan 5, Behich 6; Jedinak 6, Mooy 6.5; Leckie 7, Rogic 6 (36'st Irvine sv), Kruse 5.5 (23'st Arzani 6); Nabbout 5 (30'st Juric sv). A disp.: Jones, Vukovic, Degenek, Meredith, Cahill, Jurman, Luongo, Juric, MacLaren, Petratos. All. Van Marwijk 6.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Esp) 6

Marcatori: 7'pt Eriksen, 38'pt Jedinak (rig)

Ammoniti: Poulsen, Pione Sisto.

Angoli: 5-3 per l'Australia

Recupero: 2’pt, 3’st