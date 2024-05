Camila Giorgi sparisce dal mondo del tennis: la maceratese si è resa irreperibile anche alla WTA

TENNIS

La 32enne maceratese non ha mai risposto alle continue chiamate della Federazione Internazionali così come accaduto per il padre Sergio e i fratelli Leandro e Amadeus

Camila dice basta: la bella del tennis si ritira



































































© instagram 1 di 35 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Che fine ha fatto Camila Giorgi? È la domanda che addetti ai lavori e appassionati di tennis nelle ultime ore dopo aver appreso dall'International Tennis Integry Agency che la marchigiana risultava fra le atlete ritirate dal circuito. Con una sorta di "colpo di mano" l'azzurra si sarebbe cancellata dal protocollo antidoping ponendo di fatto fine alla propria carriera agonistica senza però comunicare ufficialmente nulla e soprattutto scomparendo improvvisamente da qualsiasi mezzo di comunicazione.

La WTA ha provato a contattarla telefonicamente per chiedere qualche spiegazione sulla scelta, ma nulla, i cellulari sono staccati, come riportato dal Corriere della Sera. A essere irreperibili non sono soltanto Camila, ma anche il padre Sergio, argentino, ex reduce delle Falkland nonché allenatore dell'azzurra; e i fratelli Leandro e Amadeus a cui l'azzurra è legatissima, soprattutto dopo la perdita della sorella maggiore Antonela in un incidente stradale a Parigi.

Vedi anche Tennis Camila Giorgi lascia il tennis: il suo nome compare nella lista delle atlete ritirate Attorno al clan Giorgi si è formata una corazza difficile da scalfire, legata probabilmente alle scelte della 32enne maceratese che non ha mai nascosto alle colleghe di voler abbandonare tutto e di puntare sulla moda seguendo le orme della madre Claudia. Complice anche la questione riguardante il rinvio a giudizio per le false certificazioni Covid che hanno coinvolto la cantante Madame.

Per chi si aspettava almeno un messaggio social, vige ormai il silenzio assoluto con l'ultima comunicazione ricevuta dalla Federazione Internazionale che riguarda un aggiornamento in programma non prima del Roland Garros. Vedremo se ci sarà, oppure se Camila Giorgi ha detto basta al tennis in maniera così brusca.