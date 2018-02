PyeongChang, short track: Arianna Fontana settima nei 1500

17 febbraio 2018

Niente medaglia per Arianna Fontana nei 1500 metri di short track. Dopo l'oro nei 500 metri, la nostra portabandiera non è riuscita a ripetersi e in finale ha chiuso al settimo posto. L'azzurra ha lottato, ma negli ultimi due giri ha perso contatto con il podio. Delusione anche per Martina Valcepina squalificata nella finale B. L'oro è andato alla coreana Choi, argento alla cinese Li e bronzo alla canadese Boutin.

Ci avevamo creduto, ma il bis non è arrivato. Arianna Fontana, nella distanza meno adatta a lei, non è riuscita a ripetersi ma la sua straordinaria Olimpiade non è certo finita qui. L'azzurra ha ancora i 1000 metri e la staffetta per aggiornare il suo grande palmares. Resta un po' di delusione perché nei 1500 ha sprecato una buona possibilità. Dopo aver passato indenne la batteria e la semifinale, Arianna ha corso bene anche la finale ma negli ultimi giri ha visibilmente patito la fatica. La lotta con le avversarie le ha fatto spendere troppe energie e, a pochi metri dal traguardo, ha definitivamente mollato chiudendo in settima e ultima posizione. "Le gambe non ne avevano più e alla fine ho fatto da spettatrice", le prime parole a caldo. Così la coreana Choi Minjeong si è presa la personale rivincita e ha conquistato l'oro. Proprio l'avversaria che prima di essere squalificata aveva fatto tremare la fontana nei 500.



Per i colori azzurri anche la squalifica di Martina Valcepina nella finale B.



FONTANA: "MI RIPRENDERO'"

"L'obiettivo era la finale e poi vedere come andava - ha aggiunto la Fontana - In ogni caso ho ancora una gara individuale, i 1000, e più la staffetta che ci da' sempre la carica. Sono sicura che mi riprenderò".