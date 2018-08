Russia 2018, la Germania è troppo presuntuosa

18/06/2018 di ALDO SERENA

La sconfitta della Germania dimostra quanto i tedeschi siano stati presuntuosi, non avendo valutato attentamente le qualità del Messico. Il ct, Joachim Löw, deve fare mea culpa per la tattica suicida più che per la scelta degli undici titolari. Attaccare in massa senza protezioni preventive è stato come fare harakiri. Parte male anche il Brasile, che non ha ancora certe dinamiche collettive per valorizzare le alte qualità dei suoi attaccanti. Neymar è troppo individualista: gli uno contro uno vanno fatti vicino all'area avversaria, non a metà campo. Con Firmino in campo, a mio parete, O Ney potrebbe sfruttare le doti di uomo assist del giocatore del Liverpool, dialogando velocemente come nessuno nella Seleçao sa fare. Infine, un pensiero sulla Svezia, che il 13 novembre ci ha estromesso da questo Mondiale. Gli scandinavi hanno meritato la vittoria contro la Corea del Sud. Il rigore c'era, anche se l'arbitro ha dovuto ricorrere alla Var. Adesso per la Germania si fa più dura. La prossima partita, contro la Svezia appunto, per i campioni del Mondo è già da dentro e fuori.