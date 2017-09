Il salto del KAMAZ

SILK WAY RALLY

9 giugno 2017

Un bestione di 10 tonnellate e 1000 cavalli di potenza lanciato a 140 km/h in un salto da oltre 30 metri. Circondato da neve e freddo glaciale in una delle regioni più proibitive della Russia. Eduard Nikolaev, due volte campione della Dakar, si prepara a una nuova sfida come solo gli amanti dell'adrenalina sanno fare.

