I titani della collina

24/06/2019

Red Bull Titan of the Hill è una gara a tempo di downhill MTB che si svolge in Oman, e che vede i partecipanti scendere tra le impervie strade di Misfaat Al Abriyeen. Scale di pietra, rampe improvvisate, il tutto nella suggestiva cornice di questo villaggio rurale a 2 ore di distanza dalla capitale Mascate. Scopri di più su Redbull.com