I pretendenti alla Porsche Carrera Cup Italia all'esame del Mugello

13/07/2018

Si annuncia una tappa cruciale e rovente per la Porsche Carrera Cup Italia all'Autodromo del Mugello da venerdì 13 a domenica 15 luglio. Il monomarca tricolore di Porsche Italia affronta il quinto round 2018 sui saliscendi dell'emozionante tracciato toscano, “esame” importante per i 25 piloti iscritti che al volante di 22 911 GT3 Cup e in rappresentanza di 8 team tornano in azione nell'appuntamento che conclude la prima parte di stagione in vista della pausa estiva. L' assenza del capoclassifica Alessio Rovera (Tsunami RT – Centro Porsche Padova) sarà la motivazione in più che stuzzicherà ulteriormente le sfide in gara e per il titolo assoluto tra i vari pretendenti, ma i giochi sono aperti anche nelle categorie che assegnano la Michelin Cup e la Silver Cup . Le due gare da 28 minuti + 1 giro sono in programma sabato alle 16.20 e domenica alle 12.00, entrambe trasmesse in diretta tv in chiaro su Italia 2 (canale 120).

Data l'assenza del campione in carica, l'occasione è ghiotta per l'attacco al vertice della classifica, al quale punta in primis Tommaso Mosca. Il 18enne rookie bresciano, anche lui in forze allo Tsunami RT – Centro Porsche Padova, manca l'appuntamento con la vittoria dalla prima stagionale a Imola, quando sorprese tutti all'esordio assoluto, ma anche a Le Castellet, Monza e Misano ha dimostrato di poter sempre battagliare ai vertici, così come è stato competitivo nei test disputati al Mugello a inizio luglio proprio in vista dell'appuntamento del prossimo fine settimana. Risponde alla compagine ucraina il team Dinamic Motorsport, la squadra emiliana sempre a proprio agio sulla pista toscana che affila le armi schierando altri due giovani selezionati da Porsche Italia per lo Scholarship Programme: Diego Bertonelli (Centro Porsche Bologna) e Gianmarco Quaresmini (Centro Porsche Brescia).



Il primo, 20enne pilota toscano all'esordio nella Carrera Cup Italia, ha brillantemente limitato i danni nell'impegnativo round di Misano e dal terzo posto della classifica nella tappa di casa va a caccia di punti pesanti per potersi ripresentare ancora in corsa per il titolo alla ripresa del monomarca in settembre. Obiettivo similare per Quaresmini, che però insegue il trio di testa più staccato: il 22enne pilota bresciano ha l'occasione per rilanciarsi e cercherà la rimonta dopo aver già fatto segnare il miglior tempo nei test. Sempre con Dinamic Motorsport, sulla vettura del Centro Porsche Mantova si schiera al via il già campione italiano GT Matteo Malucelli. Per il 33enne pilota forlivese con importanti esperienze nel Gran Turismo internazionale, 24 Ore di Le Mans compresa, si tratta di un ritorno nella Carrera Cup Italia dopo la partecipazione all'edizione 2012.



Nonostante le penalizzazioni rimediate nell'ultima gara a Misano, Enrico Fulgenzi completa ancora la top-5 assoluta: per rilanciarsi l'alfiere del Centro Porsche Latina e campione 2013 ha scelto GDL Racing, il nuovo team con il quale si schiererà nell'appuntamento del Mugello. A un agguerrito tridente tutto lombardo di piloti under 26 affida le proprie ambizioni il team Ghinzani Arco Motorsport, che torna a inseguire la prima vittoria stagionale con le 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Milano, affidate a Luca Segù, Daniele Cazzaniga e al fratello minore Riccardo Cazzaniga, quest'ultimo alla seconda esperienza al volante del modello 991 di seconda generazione dopo le vittorie colte in Silver Cup con la 991 GT3 Cup gen.I. Completano il quadro dei Pro altri tre piloti chiamati a incrementare il proprio bottino stagionale: Simone Iaquinta per Ombra Racing – Centro Porsche Catania, Simone Pellegrinelli per Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo e Giovanni Berton per AB Racing – Centri Porsche di Roma



A Misano Alex De Giacomi è tornato a rilanciare prepotentemente la propria candidatura per il titolo in Michelin Cup, già conquistato nel 2014 e nel 2016: il pilota bresciano di Tsunami RT – Centro Porsche Padova cerca conferme al Mugello, dove però dovrà fare i conti con Bashar Mardini, ancora saldamente in vetta alla categoria riservata ai gentlemen drivers con la 911 GT3 Cup di GDL Racing. La sfida al capoclassifica resta aperta e sarà lanciata anche dagli alfieri di Dinamic Motorsport Niccolò Mercatali (alla gara di casa proprio con il Centro Porsche Firenze) e Luca Pastorelli (Centro Porsche Modena) e da Marco Cassarà, il pilota romano di Ombra Racing – Centro Porsche Catania. Nella categoria si ripresenta nel ruolo di outsider Federico Reggiani (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Brescia), atteso al riscatto, e una new- entry che arriva sotto le insegne di AB Racing – Centri Porsche di Roma: Diego Locanto, gentleman driver laziale all'esordio nel monomarca tricolore.



Nuovi rimescolamenti sono attesi in Toscana tra gli equipaggi della Silver Cup. Nella categoria che impiega le 991 GT3 Cup gen.I, affila le armi il team Shade Motorsport, che a Misano ha rinsaldato la leadership di Luca “Giagua” Lorenzini e torna a caccia di punti importanti anche con il compagno di squadra Stefano Stefanelli, rimasto invece a secco nella tappa romagnola. A inseguirli le due confermate vetture di Ghinzani Arco Motorsport: Vincenzo Montalbano e Walter Palazzo di nuovo a condividere quella dei Centri Porsche di Milano; Alfredo De Matteo, 24enne pilota siciliano vincitore della categoria all'esordio assoluto nella Carrera Cup Italia in gara 1 a Misano, alla seconda esperienza nel monomarca stavolta affiancato da Alessandro Satta, che a sua volta ritorna dopo l'assenza a Misano. In azione nella Silver Cup sarà pure la Guest Car colorata con livrea celebrativa dei 70 anni di Porsche e gestita da Dinamic Motorsport e Porsche Italia. Sulla vettura riservata al mondo dei media esordirà nella serie tricolore Vittoria “Vicky” Piria, che al Mugello rappresenterà il mensile Auto ma che è anche una giovane pilota con alle spalle diverse esperienze nell'automobilismo, formule comprese.



Il programma completo del weekend del Mugello si apre venerdì 13 luglio con la sessione di prove libere in programma dalle 15.30 alle 16.30. Sabato mattina le qualifiche determineranno pole position e griglia di partenza di gara 1 a partire dalle 9.30 con la mezzora di PQ1 e poi con la PQ2 che si disputa dalle 10.05 alle 10.15 e sarà decisiva per i migliori 10. Gara 1 del quinto round della Carrera Cup Italia 2018 scatta nel pomeriggio alle 16.20 (diretta tv in chiaro su Italia 2). Gara 2 concluderà il fine settimana targato Porsche Italia domenica alle 12.00, sempre in diretta su Italia 2.