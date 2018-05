Russia 2018, Eroi Mondiali: Kahn, il gigante premiato nel 2002 prima della finale

25 maggio 2018

Oliver Kahn, il primo portiere a vincere il Pallone d'Oro come miglior giocatore di un Mondiale. E' successo nel 2002, in Giappone-Corea, nell'unico torneo iridato (dei quattro nei quali è stato convocato) giocato da titolare. In Estremo Oriente ha guidato la Germania fino alla finalissima, perdendo soltanto contro il Brasile (2-0: doppietta di Ronaldo). Una sola macchia: quell'errore sul tiro di Rivaldo in occasione del vantaggio della Seleçao.