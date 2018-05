Mondiali Russia 2018, tutti i convocati delle Nazionali partecipanti

19 maggio 2018

Portieri: Navas (Real Madrid), Pemberton (Alajuelense), Moreira (Herediano) Difensori: G. Gonzalez (Bologna), Acosta (Aguilas Doradas), Gamboa (Celtic), Oviedo (Sunderland), Duarte (Espanyol), Calvo (Minnesota United), Waston (Vancouver Whitecaps), Matarrita (New York City FC), I. Smith (Norrköping) Centrocampisti: Celso Borges (Deportivo La Coruña), Bolaños (Saprissa), Azofeifa (Herediano), Tejeda (Losanna), D. Guzman (Portland Timbers), Wallace (New York City FC), Colindres (Saprissa) Attaccanti: Bryan Ruiz (Sporting), Joel Campbell (Betis), Ureña (Los Angeles FC), Venegas (Saprissa) Ct: Oscar Ramirez Capitano: Bryan Ruiz

Portieri: Calderon (Chorrillo), Penedo (Dinamo Bucuresti), Alex Rodríguez (San Francisco) Difensori: Ariano (Patriotas), Baloy (Municipal), Cummings (San Jose Earthquakes), Davis (Dunajska Streda), Escobar (New York Red Bulls), Machado (Houston Dynamo), Murillo (New York Red Bulls), Ovalle (Olimpia), Palacios (San Francisco), Peralta (Alianza), Torres (Seattle Sounders) Centrocampisti : Avila (Gent), Bárcenas (Tapachula), Buitrago (Deportivo Municipal), Camargo (Universidad San Martín), Carrasquilla (Tauro), Cooper (Universidad de Chile), Godoy (San Jose Earthquakes), G. Gomez (Atletico Bucaramanga), Joly (Union Comercio), Martinez (Columbus Crew), Pimentel (Plaza Amador), Quintero (Universitario), J. Rodríguez (Gent) Attaccanti: Arroyo (Alajuelense), Blackburn (Chorrillo), Díaz (Deportivo Fabril), Fajardo (Independiente Chorrera), Nurse (Zacatecas), B.Pérez (Municipal), Tejada (Sport Boys), G.Torres (Huachipato) Ct: Hernan Dario Gomez Capitano: Felipe Baloy

COLOMBIA

Portieri: Ospina (Arsenal), C. Vargas (Deportivo Cali), Arboleda (Banfield), JF. Cuadrado (Once Caldas)



Difensori: C .Zapata (Milan), D. Sanchez (Tottenham), Santiago Arias (PSV), O. Murillo (Pachuca), Fabra (Boca Juniors), Mojica (Girona), Yerry Mina (Barcellona), Tesillo (Club León), Espinosa (Girona), Medina (Monterrey), F. Diaz (Olimpia)



Centrocampisti: W. Barrios (Boca Juniors), C. Sanchez (Espanyol), Lerma (Levante), Izquierdo (Brighton), James Rodríguez (Bayern Monaco), G. Moreno (Shanghai Shenhua), Aguilar (Deportivo Cali), Uribe (América), Chara (Junior), J. Quintero (River Plate), Cardona (Boca Juniors), J. Cuadrado (Juventus), G. Cuellar (Flamengo), Perez Cardona (Boca Juniors)



Attaccanti: Falcao (Monaco), D. Zapata (Sampdoria), Miguel Borja (Palmeiras), Bacca (Villarreal), Muriel (Siviglia), T. Gutierrez (Junior)



Ct: José Pekerman



Capitano: Radamel Falcao