Frosinone-Inter, probabili formazioni e ultime notizie

stasera frosinone-inter

Sette cambi rispetto al Sassuolo per ritrovare la vittoria e in qualche modo rispondere alle polemiche. Lautaro riposa

Può una squadra campione d'Italia con cinque turni di anticipo, alla soglia dei 90 punti fatti, con due sole sconfitte in Serie A essere sotto la lente d'ingrandimento in vista della quartultima partita di campionato? Può, se si chiama Inter visto che la sconfitta contro il Sassuolo - di misura e non certo priva di recriminazioni (l'errore di Dumfries sulla rete di Laurienté, il gol annullato per millimetri a Lautaro, l'occasione sprecata dall'olandese per il pari) -, quasi fisiologica per una squadra che ha tenuto un ritmo altissimo per tutta la stagione, ha portato un vento di polemiche che comunque scalfiscono poco la serenità di Simone Inzaghi, non a caso convinto ad andare avanti con la strada del turnover anche stasera a Frosinone.

Nell'anticipo della trentaseiesima giornata di campionato, i nerazzurri sfidano un'altra squadra in lotta per non retrocedere ma non sono troppo interessati a prestare il fianco a chi prima chiedeva concentrazione da finale di Champions sino all'ultimo minuto dell'ultima partita nonostante i giocatori fossero reduci da giorni di festa per il ventesimo scudetto vinto e ora, invece, magari pensa che andrebbe chiuso mezzo occhio pure di fronte alla squadra di Di Francesco, per una sorta di "par condicio calcistica" che non trova né capo né coda.

E allora ecco sette cambi rispetto al Sassuolo, riposo per diversi titolari e chance per altrettante cosiddette riserve, in un turnover che Inzaghi vede sia per premiare chi ha trovato meno spazio in stagione sia tenendo conto degli impegni internazionali che vedranno impegnati diversi giocatori anche dopo il campionato, Euro 24 su tutti. In porta si rivedrà Sommer, in difesa riposo per Pavard e Bastoni. Le fasce saranno occupate dai giocatori titolari, quindi Darmian e Dimarco, con in cabina di regia ancora Asllani e "incredibilmente" un turno di riposo per Mkhitaryan. In avanti, riposo per Lautaro Martinez con Arnautovic che dovrebbe affiancare Thuram.

