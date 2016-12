Euro 2016, Iniesta non teme l'Italia: "Noi siamo la Spagna"

22 giugno 2016

Andres Iniesta sembra non preoccuparsi troppo dell'ostacolo Italia negli ottavi di finale degli Europei. "Contro l'Italia dobbiamo giocare con convinzione, l'obiettivo è di continuare a farlo come sappiamo, in modo da raggiungere la qualificazione. Noi siamo la Spagna. Per adesso godiamoci la qualificazione, poi penseremo all'Italia", ha detto il fenomenale centrocampista del Barcellona il giorno dopo il ko con la Croazia.

"Siamo andati a cercare il gol e i nostri avversari ci hanno preso alla sprovvista. Non sarebbe dovuto accadere, ma sono cose che succedono nel calcio", ha aggiunto parlando dell'ultima partita del girone. "La partita contro la Croazia non è andata come avremmo voluto, ma ci siamo qualificati per gli ottavi e questo è ciò che deve renderci fiduciosi per il futuro a breve termine", ha aggiunto Andres Iniesta. Nel calcio non sempre le cose vanno bene, però bisogna essere capaci di voltare pagina. E' vero siamo nella parte piu' difficile del tabellone, ma noi siamo la Spagna e dobbiamo rimanere fiduciosi", ha ribadito.