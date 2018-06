Mondiali 2018, Polonia-Colombia 0-3: Falcao elimina Lewandowski

24/06/2018

Nawalka cambia tutto dopo il ko con il Giappone e si schiera con un 3-4-3. Panchina per Milik, avanzato il raggio d’azione di Zielinski a supporto di Lewandowski e Kownacki. Confermato invece il 4-2-3-1 della Colombia, con James Rodriguez che questa volta parte titolare. Match molto spezzettato in avvio, con la Polonia che prova a uscire meglio dai blocchi ma la Colombia è pronta a rispondere. A lungo è un batti e ribatti tra entrambe, che però mancano sempre nell’ultimo passaggio per arrivare a concludere verso la porta. Alla mezz’ora, con l’infortunio di Aguilar, Pekerman si gioca la carta Uribe, aumentando la trazione anteriore dei suoi. La prima vera occasione la crea, a dieci minuti dall’intervallo, che salta avversari in serie e costringe il compagno nella Juventus Szczesny a mettere in angolo. La crescita di tutta la Colombia, comunque, è evidente nel finale di tempo e al 40’ Yerry Mina, pescato tutto solo in area da Quintero, batte Szczesny di testa.



Nella ripresa, la Polonia prova a essere più aggressiva ma i più brillanti sono sempre i sudamericani, con Falcao che si divora subito la chance per il raddoppio. La squadra di Nawalka si allunga progressivamente sul campo, rischiando più volte sulle transizioni avversarie. Zielinski e Lewandowski non incidono per nulla, anche se il centravanti polacco al quarto d’ora si procura un’occasione, scattando su un lancio dalle retrovie, con Ospina che salva tutto. Colombia che gestisce comunque con una certa tranquillità e il ‘Tigre’ Falcao colpisce al 70’, infilando Szczesny su passaggio ancora di Quintero. La Polonia non esiste più e Cuadrado, a campo aperto, realizza poco dopo il tris (75’). Uribe sfiora addirittura il quarto gol di tacco, per una gara che si conclude in trionfo per la squadra di Pekerman. Colombia che può ancora sperare, ma dovrà battere il Senegal per qualificarsi agli ottavi, mentre per la Polonia il Mondiale si chiude anzitempo con una delusione atroce.