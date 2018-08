Mondiali Russia 2018 - Argentina, Dybala: "Sento che avrò la mia possibilità"

19/06/2018

Dopo il pari all'esordio contro l' Islanda , l' Argentina tra due giorni non potrà sbagliare contro la Croazia e chi spera di avere una chance è Dybala , rimasto in panchina nella prima gara: "Affronto ogni allenamento come se dovessi essere titolare - dice lo juventino -. Sono ottimista, sento che avrò la mia possibilità. D'altronde se mi arrabbiassi non otterrei assolutamente nulla, non sarebbe il modo giusto di reagire".

Per molti la Joya potrebbe giocare anche in coppia con Messi, protagonista in negativo contro l'Islanda con un errore dagli 11 metri: "Leo è il primo a voler invertire questo trend negativo. Siamo tutti con lui, pronti a sostenerlo in ogni momento".



Il posto di Dybala, almeno in teoria, è stato in bilico fino alla fine: "Non ho mai avuto paura di non essere convocato. Ho sempre lavorato al massimo, con grande fiducia in quello che facevo".