Dall'Austria con furore

4 giugno 2018

Questa raccolta di clip ha come protagonisti alcuni atleti Red Bull, tutti di nazionalità austriaca, ognuno di una disciplina diversa: dallo snowboard con Anna Gasser, allo sci con Nadine Wallner e Marcel Hirscher, passando per lo skater Philipp Schuster e un'arrampicata in montagna con David Lama.

