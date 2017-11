Nel Red Bull No Paws Down non si può frenare con le mani

6 novembre 2017

Il nome della competizione dice tutto: nel No Paws Down si scende in picchiata con un longboard, e grazie al video capirai cosa si prova a raggiungere velocità folli su una tavola.

In questa competizione le mani vanno tenute lungo i fianchi e non le si può usare per frenare. Se invece sei curioso di scoprire come fanno gli atleti di longboard a rallentare e a fermare la tavola in corsa c’è la lezione a cura di Erik Lundberg, detentore del record mondiale di velocità su longboard (130 km/h).

