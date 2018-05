Russia 2018, Eroi Mondiali: Hagi, il Maradona dei Carpazi

9 maggio 2018

Sua maestà Hagi: è il titolo regale che il popolo romeno gli ha dato di diritto. Per quanto fatto nel calcio. Oppure, soprannome importante, è il Maradona dei Carpazi. Per rendere l'idea dell'ottima considerazione di cui gode in patria e non solo. Nella sua carriera Hagi ha partecipato a tre Mondiali: Italia '90, Usa '94 e Francia '98. Negli Stati Uniti la sua Romania è stata una delle rivelazioni del torneo, arrivando fino ai quarti di finale (perdendo con la Svezia solo ai rigori). Agli ottavi una vittoria di prestigio: 3-2 all'Argentina con un suo gol.