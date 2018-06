Da Icardi a Morata, il Mondiale degli esclusi eccellenti

5 giugno 2018

Quello di Sané è solo l'ultima esclusione eccellente dal Mondiale 2018. Non stiamo parlando di tutti quelli che non voleranno in Russia perché la loro Nazionale non si è qualificata (e quindi, oltre agli azzurri, i vari Alexis Sanchez, Bale, Alaba, Hamsik, Aubameyang, Skriniar), ma di coloro che in Russia non ci andranno per scelta del selezionatore.



Löw all'ultimo momento ha inserito anche Neuer, escludendo Leno... a favore di Trapp. Altra scelta che non ha convinto, ma si sta parlando del terzo portiere e quindi non influirà. Altro portiere che non ci sarà è Hart, escluso dall'Inghilterra. Va detto che mettendo insieme i vari esclusi e partendo da Leno, passando da Sané, si costruisce un undici davvero formidabile, e con diverse riserve, di esclusi di lusso. Pensiamo all'attacco: la Svezia ha detto no al ritorno in nazionale di Ibrahimovic, Sampaoli ha negato la chiamata a Mauro Icardi, la Spagna ha chiamato Rodrigo e Iago Aspas lasciando a casa Morata. Per non parlare della Francia (qui tutti gli esclusi di Deschamps) che vola in Russia con una squadra piena di talento ma senza Benzema, Lacazette, Martial, Ribery e molti altri.



Non ci saranno nemmeno Emre Can, più per una questione fisica, né Nainggolan, tagliato da Martinez per questioni tattiche. Niente Russia per Fabregas e Sergi Roberto, ma restano a casa anche protagonisti della stagione come Cancelo, Laporte, Marcos Alonso e Alex Sandro. Ecco, il Brasile farà a meno non solo del terzino della Juve ma anche di Fabinho, fresco di passaggio al Liverpool. Si godranno il Mondiale davanti alla tv e i club ringraziano: li avranno freschi e riposati, magari soltanto un po' più tristi.