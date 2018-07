Mondiali 2018, Giroud campione senza tiri in porta

16/07/2018

La Francia ha vinto il suo secondo Mondiale nonostante... Olivier Giroud. Scherzi a parte, l'attaccante del Chelsea ha dato sì il suo contributo al trionfo dei Bleus, ma forse non come ci si aspettava da chi è chiamato a segnare gol pesanti. Certo, in una squadra che comprende anche fuoriclasse come Mbappé e Griezmann, il peso del reparto offensivo non grava certo sulle spalle di un solo giocatore, ma i numeri di Russia 2018 di Giroud sono impietosi. Non solo non ha realizzato nemmeno un gol, ma anche per quanto riguarda i tiri nello specchio della porta il suo score vanta un mesto "zero". Perlomeno curioso visto che stiamo parlando di un campione riconosciuto a livello mondiale.