"Imbarazzante", "Umiliata", "Fuori dall'Europa": i tabloid sul flop inglese "L'ultima umiliazione", "Il più grande shock di sempre", "Umiliati dai pesciolini", "Disgrazia nazionale". Non ci vanno certo leggeri i tabloid inglesi nei commenti a caldo sulla clamorosa sconfitta dei Tre Leoni contro l'Islanda, vera e propria sorpresa di Euro 2016. Tutti danno già per certo il licenziamento di Hodgson e alcuni fanno sondaggi sul successore, molti sottolineano il grave errore di Hart (non certo il primo), altri ancora puntano sulla scarsa tradizione dell'Islanda ed è ovviamente inevitabile la battuta sulla Brexit: "Fuori dall'Europa due volte in una settimana". >