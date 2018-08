Facebook

Russia 2018, Colombia-Giappone 1-2: le foto del match Inizia con una sorpresa il Gruppo I del Mondiale in Russia 2018. A Saransk, il Giappone ha battuto 2-1 la Colombia in un match condizionato dall'espulsione di C. Sanchez al 6'. Asiatici in vantaggio con il rigore successivo di Kagawa, ma raggiunti sul pari da un calcio di punizione beffardo di Quintero al 39'. Nella ripresa il Giappone ha fallito tre ghiotte occasioni, ma al 73' è arrivato il colpo di testa da tre punti di Osako. >