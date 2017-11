Il più grande evento freeride al mondo

22 novembre 2017

Kurt Sorge è entrato nella storia essendo il primo in assoluto a vincere la Red Bull Rampage per tre volte. Il rider canadese ci è riuscito mettendosi alle spalle l'americano Cameron Zink, caduto nella seconda run durante un front flip sull’ultimo salto, dopo due backflip su due drop mostruosi, e la sorpresa di questa edizione, Ethan Nell, atleta di casa al debutto in questo contest.

