Smart EQ fortwo e-cup: tutto pronto a Misano, in pista anche SportMediaset

23/06/2018

Tutto è pronto al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il primo campionato monomarca elettrico della storia: il trofeo smart EQ fortwo e-cup . I sedici piloti partecipanti scenderanno in pista alle ore 9.00 per l’inizio del turno di prove libere e avranno 20 minuti a disposizione per prendere confidenza con il layout del circuito e con le ‘racecar’ a emissioni zero , prima di iniziare a fare sul serio a partire dal pomeriggio, quando sono in programma le qualifiche ufficiali . Tra i protagonisti “Marchettino” , sulla SportMediaset Social Car .

I concorrenti saranno preceduti in pista dalla Safety Car che, da regolamento, girando autonomamente avrà il compito di valutare la durata delle batterie tenendo in considerazione le condizioni atmosferiche in pista. Il progetto è supportato da Enel X che ha fornito le colonnine di quarta generazione e la tecnologia per la ricarica delle smart EQ fortwo e-cup e, grazie alla veloce ricarica che dura 3 ore e 15 minuti, è stato possibile fissare il turno di qualifiche ufficiali per le ore 16.45.



Le vetture racing, arricchite con diversi elementi in carbonio, monteranno pneumatici Pirelli Cinturato P1 Verde, nati per un utilizzo stradale e che hanno mostrato ottime doti anche a livello sportivo. Inoltre, sulle smart EQ fortwo e-cup è stato introdotto il roll-cage che, in combinazione con la cellula tridion, rappresenta un ulteriore elemento per la sicurezza dei piloti.



Infine, ecco alcune curiosità che riguardano i concorrenti del trofeo. In pista domani ci sarà il fenomeno youtuber “Marchettino”, l’automotive influencer che della sua passione è riuscito a fare una professione e che sarà alla guida della vettura di SportMediaset. Inoltre, tra gli altri sfidanti alla guida delle “racecar” green di casa Mercedes ci saranno anche due donne che proveranno a tenere testa ai 14 avversari: le due grintose fairplayer sono Silvia Sellani (Mercedes- Benz Roma) e Silvia Simoni (Merfina).



Le due gare che daranno ufficialmente il via al primo campionato monomarca elettrico saranno in programma nella giornata di domenica: la partenza di Gara 1 è prevista alle ore 9.10 mentre Gara2 sarà disputata alle ore 16.40.