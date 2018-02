PyeongChang: ecco i murales della tregua olimpica

5 febbraio 2018

I Giochi come ponti di pace "per costruire un mondo migliore". A quattro giorni dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, sono stati inaugurati nei due villaggi (sulla costa e sui monti) i murales della tregua olimpica, progettati per "cambiare la percezione del muro da negativo in positivo, rafforzando il messaggio di pace e condivisione" che questa edizione della rassegna a cinque cerchi vuole veicolare.