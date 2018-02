Arianna Fontana: "Lo sognavo, ma viverlo è ancora meglio"

13 febbraio 2018

Sorridente come una bambina, determinata come una donna, leggera come una nuvola: il giorno più bello per Arianna Fontana. Quasi incredula, l'azzurra ha realizzato il suo sogno conquistando l' oro olimpico nei 500 metri di short track : "Finalmente il mio sogno è diventato realtà, lo sognavo da tanto tempo, ma viverlo è ancora meglio. È un oro che inseguivo da anni, una sensazione stupenda tagliare il traguardo davanti alla coreana in casa sua".