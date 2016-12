Parigi, jihadista su Fb: "Euro2016 sarà un cimitero", poi uccide una coppia di poliziotti

14 giugno 2016

Il messaggio su Facebook - Nel lungo messaggio su Facebook Live, postato intorno alle 20:52, Abballa invitava a uccidere poliziotti, secondini, giornalisti e rapper. E, come detto, aggiungeva: "Euro 2016 sarà un cimitero". La sua pagina è stata poi oscurata. Non è chiaro se Abballa fosse realmente in contatto con l'Isis, che ha rivendicato l'attentato, o se fosse un "lupo solitario".



Agghiacciante "diretta" sul web - Abballa avrebbe anche postato sul suo profilo, ora non più raggiungibile, le foto delle vittime e un messaggio di rivendicazione in cui si fa riferimento allo "sceicco Adnani", cioè Abu Mohamed Adnani, numero due dell'Isis. Lo racconta il giornalista di Radio France, David Thomson. Nel video si vedrebbe anche il figlio della coppia, un bimbo di soli 3 anni, seduto con il terrorista che dice: "Non so ancora cosa ne farò di lui".