Del Bosque: "Lascio la Spagna e il calcio"

1 luglio 2016

Vicente Del Bosque lascia la guida della nazionale spagnola e il calcio. È stato lui stesso a confermarlo all'emittente 'Radio Nacional de Espana'. "Non ho alcuna intenzione di proseguire come allenatore - ha dichiarato l'ormai ex ct delle 'Furie Rosse' - È una decisione che ho preso da tempo". Il contratto dell'ex allenatore del Real Madrid è in scadenza il 31 luglio prossimo: saluta dopo aver messo in bacheca un Mondiale e un Europeo.