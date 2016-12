Facebook

Rigori letali, rivivi la sequenza Dopo 9 rigori per squadra l'errore decisivo di Darmian sancisce l'eliminazione dell'Italia e manda la Germania in semifinale. Per la prima volta nella storia azzurra veniamo eliminati dai tedeschi in un grande torneo, vediamo come è andata: capitan Schweinstiger vince a testa o croce con Buffon e sceglie che a tirare siano per primi gli Azzurri e sotto la curva dedicata ai tifosi italiani. Per primo sul dischetto si presenta Insigne e segna, Kross risponde e rimette tutto in parità, poi tocca a Zaza, entrato apposta, che spara altissimo. Muller potrebbe portare avanti i tedeschi ma Buffon lo ipnotizza, tocca a Barzagli che non sbaglia, mentre Ozil subito dopo centra il palo. Italia avanti, sul dischetto va Pellè che sbaglia malamente, Draxler pareggia, poi tocca ancora a Bonucci: parato. la Germania ha il match ball, ma Schweinstiger calcia altissimo, si va ad oltranza. Il primo a segnare è Giaccherini, poi tocca a Hummels, Parolo, Kimmich, De Sciglio e Boateng, non sbaglia più nessuno fino al tiro, parato di Darmian. Hector non sbaglia il secondo match point, Germania avanti e Italia a casa. >