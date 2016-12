Facebook

Una Multistrada accessibile e versatile La nuova Ducati Multistrada 950 è la più piccola delle “multibike” della Casa di Borgo Panigale, progettata per regalare tutte le emozioni proprie della Multistrada, ma in un modo più accessibile e versatile. La Multistrada 950 è stata pensata per offrire prestazioni alla portata di tutti, sia a chi vuole affrontare lunghi viaggi, magari in coppia, sia a chi vuole una moto agile e divertente da usare tutti i giorni.

La Multistrada 950 coniuga alla perfezione il design e le doti ciclistiche caratteristiche della famiglia Multistrada. Grazie al peso ridotto rispetto alla Multistrada 1200 e a un’altezza sella di 840 mm vengono esaltate ancora di più le ottime prestazioni dinamiche delle sue “sorelle” di cilindrata superiore. La ruota anteriore in lega leggera da 19’’ garantisce comfort e divertimento su qualunque tipo di fondo stradale, che sia asfaltato o no. Le sospensioni con escursione da 170 mm e il forcellone bibraccio contribuiscono a mantenere un elevato comfort di guida e allo stesso tempo danno agilità alla Multistrada 950. Inoltre, il serbatoio da 20 litri permette di percorrere lunghe tratte senza fare rifornimento.

Il bicilindrico Testastretta 11° da 937 cm3 garantisce alla Multistrada 950 prestazioni da vera Ducati e alla portata di tutti. Questo motore è in grado di erogare 113 CV (83,1 kW) a 9.000 giri/minuto e una coppia massima di 9.8 kgm (96,2 Nm) a 7.750 giri/minuto e grazie ai quattro Riding Mode (Touring, Sport, Urban ed Enduro) permette alla Multistrada 950 di essere quattro moto in una. Il bicilindrico Ducati Testastretta 11° da 937 cm3 ha intervalli di manutenzione ogni 15.000 Km o 12 mesi con controllo gioco valvole ogni 30.000 km: valori di assoluto riferimento per il settore.

La Multistrada 950 è una moto facile da guidare e sicura, grazie al Ducati Safety Pack che comprende l’ultima evoluzione dell’ABS Bosch 9.1 MP, regolabile su 3 livelli, e del Ducati Traction Control, regolabile su 8 livelli. Questi sistemi di sicurezza attiva hanno un grado di intervento differente a seconda del Riding Mode inserito e possono essere personalizzati dall’utente che può così settare la Multistrada 950 secondo le proprie esigenze e capacità di guida. >