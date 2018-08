Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mondiali 2018, le foto di Corea del Sud-Messico 1-2 Un gol per tempo è bastato al Messico per conquistare la seconda vittoria in due partite ai Mondiali in Russia. Vela e Chicharito Hernandez hanno firmato il 2-1 alla Corea del Sud. Di Son il gol per gli asiatici.